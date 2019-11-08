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Украина инициирует изменения в соглашении об ассоциации с ЕС

Новости » Политика     08.11.2019 - 12:11
Украина инициирует изменения в соглашении об ассоциации с ЕС
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Переговоры с ЕС начнутся в середине ноября

Украина хочет пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое было подписано в 2014 году. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает DW.

По словам Кулебы, имеющееся соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении как в политической, так и в экономической части. В частности, Киев предложит подписать новое дополнение к соглашению в сфере юстиции. В дополнении речь пойдет о защите персональных данных, пересечении границы и борьбе с коррупцией, что должно упростить выход украинских производителей на рынок ЕС.

"Мы очень осторожно, на уровне нейрохирургии, приводим соглашение в соответствие к реальности... Мы не хотим разобрать соглашение на детали, а потом его опять собирать, потому что это чрезвычайно сложный процесс с точки зрения политических рисков. Мы будем точечно подходить к проблемным вопросам и их решать", - отметил он.

Как сообщил вице-премьер, 18-19 ноября в Брюсселе состоится встреча представителей Украины и Европейского союза и заседание Комитета ассоциации, где обсудят все аспекты возможных изменений в соглашении.

Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка сообщал, что Украина планирует до конца 2019 года конкретизировать параметры работы по обновлению соглашения об ассоциации с ЕС. Он добавил, что у Киева будет 3 возможности для обсуждения этого вопроса с Евросоюзом.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам из Европейского союза провести совместную оценку соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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