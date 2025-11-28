В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака

У Європейському союзі бачили новини про обшуки, які НАБУ та САП провели у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. ЄС буде "уважно стежити" за ситуацією.

Про це сказав речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає кореспондент РБК-Україна.