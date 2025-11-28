ua en ru
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака

Евросоюз, Пятница 28 ноября 2025 14:40
Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Офис президента Украины)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

В Европейском союзе видели новости об обысках, которые НАБУ и САП провели у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. ЕС будет "внимательно следить" за ситуацией.

Об этом сказал спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает корреспондент РБК-Украина.

Мерсье отметил, что в ЕС видели новости об обысках, которые проводились НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на деятельность в Украине. Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - заявил он.

Представитель ЕС напомнил, что борьба с коррупцией "является ключевой" для возможности Украины вступить в ЕС. Это требует соответствующих усилий, чтобы гарантировать способность вести эту борьбу и соблюдать верховенство права.

"Комиссия будет продолжать внимательно следить за ситуацией", - добавил Мерсье.

Напомним, утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Позже проведение обысков подтвердил сам руководитель ОПУ.

В частности Ермак сообщил, что следственные действия происходили у него дома. По словам руководителя Офиса, он полностью способствует следствию, а адвокаты взаимодействуют с правоохранителями.

Источники РБК-Украина сообщили, что после обысков НАБУ и САП никому о подозрении не сообщили. Непосредственно сами обыски у Ермака могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.

