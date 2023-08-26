У Єврокомісії закликали Росію відновити "зернову угоду"

Єврокомісія закликала Росію відновити "зернову угоду". Російські обмеження на постачання українського зерна через Чорне море створюють проблеми не тільки для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються.

Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він підкреслив, що Росія використовує "зерно як зброю".

"Ми підтримуємо всі зусилля ООН, Туреччини щодо чорноморської зернової ініціативи", - сказав віцепрезидент Єврокомісії, додавши, що ЄС надає Україні альтернативні торговельні маршрути, які називаються також коридорами солідарності, для експорту зерна та інших товарів.

За словами Домбровскіса, до теперішнього часу альтернативними маршрутами через Польщу і Румунію експортовано близько 45 млн тонн зерна, насіння олійних культур і супутніх товарів, що є важливим порятунком для України.

"Європейський союз надає Україні оборонну, фінансову та іншу допомогу, прагнучи відкинути російські війська за межі міжнародних кордонів України", - сказав він.

Домбровскіс додав, що ЄС стурбований тим, що деякі країни, включно з Китаєм та Індією, не приєдналися до санкцій Заходу проти Росії.

На двосторонніх переговорах між представниками Індії та ЄС чиновники Євросоюзу порушили питання про експорт переробленої індійської нафти з російської нафти, що частково зводить нанівець мету санкцій, додав він.

Однак, за його словами, це навряд чи вплине на поточні переговори щодо пропонованої угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією.

Вихід Росії із "зернової угоди"

У липні Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

При цьому Туреччина намагається переконати Москву повернутися до угоди, яку було укладено за посередництва Анкари та ООН.

Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу, що Росія повернеться до угоди тільки в тому разі, якщо Захід виконає свої зобов'язання перед Москвою.

Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

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