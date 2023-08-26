В Еврокомиссии призвали Россию возобновить "зерновую сделку"

Еврокомиссия призвала Россию возобновить "зерновое соглашение". Российские ограничения на поставки украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что Россия использует "зерно как оружие".

"Мы поддерживаем все усилия ООН, Турции по черноморской зерновой инициативе", - сказал вице-президент Еврокомиссии, добавив, что ЕС предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты, называемые также коридорами солидарности, для экспорта зерна и других товаров.

По словам Домбровскиса, к настоящему времени по альтернативным маршрутам через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является важным спасением для Украины.

"Европейский союз оказывает Украине оборонную, финансовую и другую помощь, стремясь отбросить российские войска за пределы международных границ Украины", - сказал он.

Домбровскис добавил, что ЕС обеспокоен тем, что некоторые страны, включая Китай и Индию, не присоединились к санкциям Запада против России.

На двусторонних переговорах между представителями Индии и ЕС чиновники Евросоюза подняли вопрос об экспорте переработанной индийской нефти из российской нефти, что отчасти сводит на нет цель санкций, добавил он.

Однако, по его словам, это вряд ли повлияет на текущие переговоры по предлагаемому соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией.

Выход России из "зерновой сделки"

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

При этом Турция пытается убедить Москву вернуться к соглашению, которое было заключено при посредничестве Анкары и ООН.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Россия вернется к соглашению только в том случае, если Запад выполнит свои обязательства перед Москвой.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.