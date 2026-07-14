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В Єврокомісії відреагували на ротації в Кабміні та "чутки" про зміну Федорова

15:42 14.07.2026 Вт
2 хв
Єврокомісар оцінив роботу Федорова на посту глави Міноборони
aimg Костянтин Широкун
Фото: Андрюс Кубілюс (Getty Images)

Міністр оборони України Михайло Федоров долучився до далекобійних ударів по тилах росіян, зокрема й по тимчасово окупованому Криму.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Я не коментуватиму те, що зараз відбувається. Ми дуже ефективно працювали з Михайлом Федоровим та його командою. І ми бачили в Михайлові Федорові міністра, який зумів досягти багато чого за такий короткий період", - зазначив Кубілюс.

За його словами, глибокі удари та розробки щодо Криму значною мірою пов'язані саме з тим, що Федоров став міністром оборони.

"Яким буде рішення президента та нового прем'єр-міністра і хто стане міністром оборони – побачимо, я не можу тут спекулювати. Ми продовжуватимемо працювати. Також подивимося, які завдання він (Федоров – ред.) продовжить виконувати", - додав єврокомісар з питань оборони та космосу.

Які причини можливих кадрових змін

Як раніше розповідало РБК-Україна, між президентом Володимиром Зеленським і Федоровим раніше були певні непорозуміння. Співрозмовники РБК-Україна розповідали, що стосунки між міністром та президентом охололи. Інші джерела - це заперечували.

У партії "Слуга народу" в розмові з РБК-Україна зазначали, що можливе звільнення Федорова стане сигналом про певний виграш генералітету в протистоянні з міністром.

Однак, станом на середину для 14 липня численні джерела РБК-Україна в різних органах влади не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо відставки Федорова.

Готується новий Кабмін

Нагадаємо, в неділю Зеленський неочікувано оголосив про "перезавантаження" Кабміну та правоохоронної системи. Новий уряд може очолити чинний голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Більше про "перезавантаження" Кабміну читайте в окремому матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Михайло ФедоровЄврокомісіяЄвросоюз