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В Еврокомиссии отреагировали на ротации в Кабмине и "слухи" о смене Федорова

15:42 14.07.2026 Вт
2 мин
Еврокомиссар оценил работу Федорова на посту главы Минобороны
aimg Константин Широкун
Фото: Андрюс Кубилюс (Getty Images)

Министр обороны Украины Михаил Федоров имел отношение к дальнобойным ударам по тылам россиян, в том числе по временно оккупированному Крыму.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"Я не буду комментировать то, что сейчас происходит. Мы очень эффективно работали с Михаилом Федоровым и его командой. И мы видели в Михаиле Федорове министра, сумевшего достичь многого за столь короткий период", - отметил Кубилюс.

По его словам, глубокие удары и разработки по Крыму в значительной степени связаны именно с тем, что Федоров стал министром обороны.

"Каким будет решение президента и нового премьер-министра и кто станет министром обороны - увидим, я не могу здесь спекулировать. Мы будем продолжать работать. Также посмотрим, какие задачи он (Федоров - ред.) продолжит выполнять", - добавил еврокомиссар по обороне и космосу.

Какие причины возможных кадровых изменений

Как ранее рассказывала РБК-Украина, между президентом Владимиром Зеленским и Федоровым раньше были некоторые недоразумения. Собеседники РБК-Украина рассказывали, что отношения между министром и президентом остыли. Другие источники – это отрицали.

В партии "Слуга народа" в разговоре с РБК-Украина отмечали, что возможное увольнение Федорова станет сигналом об определенном выигрыше генералитета в противостоянии с министром.

Однако по состоянию на середину для 14 июля многочисленные источники РБК-Украина в разных органах власти не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отставке Федорова.

Готовится новый Кабмин

Напомним, в воскресенье Зеленский неожиданно объявил о "перезагрузке" Кабмина и правоохранительной системы. Новое правительство может возглавить действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Больше о "перезагрузке" Кабмина читайте в отдельном материале РБК-Украина по ссылке.

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