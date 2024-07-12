В Єврокомісії розкрили зміст підписаного на саміті НАТО договору Ukraine Compact

Лідери 20 країн-членів Європейського Союзу виступили зі Спільною декларацією, в якій роз'яснили суть і завдання підписаного на полях Вашингтонського саміту НАТО Договору Ukraine Compact.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

У заяві лідери високо оцінили безпекові угоди та домовленості, укладені з Україною 20 країнами та Європейським Союзом (ЄС) в рамках Спільної декларації на підтримку України, оприлюдненої на полях Вільнюського саміту НАТО 2023 року, а також привітали всіх інших підписантів Спільної декларації, що завершать укладення своїх відповідних безпекових угод і домовленостей з Україною найближчим часом.

Учасники саміту підтвердили, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону та за його межами, а також висловили намір підтримувати Україну, доки вона не переможе російську агресію.

Також підписанти заяви наголосили на непохитній відданості вільній, незалежній, демократичній і суверенній Україні, здатній захистити себе і стримати майбутню агресію. І підтвердили суверенне право Києва обирати власні механізми безпеки, а також політичну, соціальну, економічну і культурну системи.

Учасники договору підкреслили, що незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну несумісне з їхніми інтересами безпеки, є загрозою міжнародному миру та безпеці, а також грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Підписанти визнали відданість України реформам, що спрямовані на зміцнення демократії, верховенства права, поваги до прав людини та свободи ЗМІ, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень. Також вони підкреслили спільні цінності та інтереси, включаючи повагу до принципів Статуту ООН, таких як суверенітет і територіальна цілісність.

"Сьогодні ми оголошуємо про укладення Договору з Україною з метою координації та прискорення наших колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки, як зазначено у Спільній декларації, угодах та домовленостях у сфері безпеки, які кожна зі сторін, що підписали Договір, вже уклала з Україною", - йдеться у документі.

Цим Договором підписанти заявили про свій незмінний намір і зобов'язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії в майбутньому.

Зобов'язання підписантів Договору

Для досягнення життєво важливих цілей, викладених у відповідних двосторонніх угодах і домовленостях у сфері безпеки та згідно з усіма застосовними законами, а також їхніми відповідними правовими системами, Сторони, що підписали Угоду, зобов'язуються:

Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, зокрема шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та підготовки, сучасної військової техніки, а також оборонно-промислової та необхідної економічної підтримки, працюючи на двосторонній основі та через існуючі багатосторонні механізми, включаючи Українську оборонну контактну групу (УОГ) та її коаліції сил і засобів, Програму НАТО з надання допомоги та підготовки в галузі безпеки в Україні (ПНАТО) та Місію ЄС з надання військової допомоги в Україні (EUMAM Ukraine);

Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України, які підтримують надійну оборону та спроможність до стримування, в тому числі шляхом скликання протягом 6 місяців на рівні міністрів оборони через UDCG наради для розгляду та затвердження дорожніх карт, підготовлених лідерами коаліцій сил і засобів, кожна з яких є підписантом Договору, щодо розвитку майбутніх Збройних Сил до 2027 року, у координації з НАТО та Місією ЄС в Україні, з метою продовження зміцнення Збройних Сил у 2030-х роках;

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України у здійсненні нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

Підписанти Спільної декларації зобов'язалися з непохитною рішучістю дотримуватися вказаних зобов'язань, використовуючи багатосторонню архітектуру безпеки, яка підтримує Україну, згідно з їхніми відповідними національними законами та політикою безпеки й оборони.

Країни-учасниці Договору планують виконувати ці зобов'язання по мірі того, як Україна буде продовжувати свій шлях до майбутнього членства в ЄС, НАТО та ширшої євроатлантичної спільноти.

"Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля, спрямовані на забезпечення вільної, демократичної, незалежної і суверенної України, можуть приєднатися до цього Договору після укладення двосторонньої угоди або домовленості з Україною у сфері безпеки", - йдеться у договорі.

Спільну декларацію підписали лідери США, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства. Також документ підписали президент Європейської Ради, президентом Європейської Комісії та Президент України.