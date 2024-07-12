В Еврокомиссии раскрыли содержание подписанного на саммите НАТО договора Ukraine Compact

Лидеры 20 стран-членов Европейского Союза выступили с Совместной декларацией, в которой разъяснили суть и задачи подписанного на полях Вашингтонского саммита НАТО договора Ukraine Compact.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

В заявлении лидеры высоко оценили соглашения по безопасности и договоренности, заключенные с Украиной 20 странами и Европейским Союзом (ЕС) в рамках Совместной декларации в поддержку Украины, обнародованной на полях Вильнюсского саммита НАТО 2023 года, а также поздравили всех других подписантов Совместной декларации, которые завершат заключение своих соответствующих соглашений по безопасности и договоренностей с Украиной в ближайшее время.

Участники саммита подтвердили, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, а также выразили намерение поддерживать Украину, пока она не победит российскую агрессию.

Также подписанты заявления отметили непоколебимую преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию. И подтвердили суверенное право Киева выбирать собственные механизмы безопасности, а также политическую, социальную, экономическую и культурную системы.

Участники договора подчеркнули, что незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину несовместимо с их интересами безопасности, является угрозой международному миру и безопасности, а также грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН.

Подписанты признали приверженность Украины реформам, направленным на укрепление демократии, верховенства права, уважения к правам человека и свободы СМИ, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений. Также они подчеркнули общие ценности и интересы, включая уважение к принципам Устава ООН, таким как суверенитет и территориальная целостность.

"Сегодня мы объявляем о заключении Договора с Украиной с целью координации и ускорения наших коллективных усилий, направленных на удовлетворение всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности, как указано в Совместной декларации, соглашениях, и договоренностях в сфере безопасности, которые каждая из сторон, подписавших Договор, уже заключила с Украиной", - отмечается в документе.

Этим Договором подписанты заявили о своем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем.

Обязательства подписантов Договора

Для достижения жизненно важных целей, изложенных в соответствующих двусторонних соглашениях и договоренностях в сфере безопасности и согласно всем применимым законам, а также их соответствующими правовыми системами, подписавшие Соглашение стороны обязуются:

Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в частности путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и подготовки, современной военной техники, а также оборонно-промышленной и необходимой экономической поддержки, работая на двусторонней основе и через существующие многосторонние механизмы, включая Украинскую оборонную контактную группу (УОГ) и ее коалиции сил и средств, Программу НАТО по оказанию помощи и подготовки в области безопасности в Украине (ПНАТО) и Миссию ЕС по оказанию военной помощи в Украине (EUMAM Ukraine);

Ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины, которые поддерживают надежную оборону и способность к сдерживанию, в том числе путем созыва в течение 6 месяцев на уровне министров обороны через UDCG совещания для рассмотрения и утверждения дорожных карт, подготовленных лидерами коалиций сил и средств, каждая из которых является подписантом Договора, по развитию будущих Вооруженных Сил до 2027 года, в координации с НАТО и Миссией ЕС в Украине, с целью продолжения укрепления Вооруженных Сил в 2030-х годах;

В случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на высшем уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины в осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других штрафов.

Подписанты Совместной декларации обязались с непоколебимой решимостью соблюдать указанные обязательства, используя многостороннюю архитектуру безопасности, которая поддерживает Украину, согласно их соответствующим национальным законам и политике безопасности и обороны.

Страны-участницы Договора планируют выполнять эти обязательства по мере того, как Украина будет продолжать свой путь к будущему членству в ЕС, НАТО и более широкому евроатлантическому сообществу.

"Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия, направленные на обеспечение свободной, демократической, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этому Договору после заключения двустороннего соглашения или договоренности с Украиной в сфере безопасности", - говорится в договоре.

Совместную декларацию подписали лидеры США, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства. Также документ подписали президент Европейского Совета, президентом Европейской Комиссии и Президент Украины.