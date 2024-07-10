Понад 1 млрд доларів на ППО: деталі нової допомоги Україні від США і союзників

Крім систем Patriot і SAMP-T, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

У заяві йдеться, що США, Німеччина та Румунія надають додаткові батареї Patriot; Нідерланди та інші партнери - компоненти Patriot для забезпечення роботи батарей; Італія - додаткову систему SAMP-T.

"Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України", - йдеться у заяві.

Крім того, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.

Кілька членів Альянсу, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Велику Британію, продовжуватимуть відігравати важливу роль у забезпеченні цими системами, а багато інших прихильників України допомагатимуть їм у цьому.

"Сполучені Штати переналаштують планові поставки критичних перехоплювачів протиповітряної оборони для іноземних військ у координації з партнерами, щоб вони були доставлені в Україну, надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року", - сказано у заяві.

Підписанти висловили вдячність коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, Ініціативі "Негайні дії щодо протиповітряної оборони", якій партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів на протиповітряну оборону України, а також Об’єднаній коаліції можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, очолюваній спільно Німеччиною та Францією.

"Ми також вітаємо роботу НАТО з підтримки зусиль України з розробки сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони. Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України є сильною та непохитною", - йдеться у заяві.