Батарея Patriot, боєприпаси до HIMARS та NASAMS: що увійшло у новий пакет допомоги від США
Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Туди увійшло ППО Patriot та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Як розповіли у адміністрації Байдена, орієнтовна вартість пакету допомоги становить 225 мільйонів доларів. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.
Що увійшло в допомогу:
- одна батарея Patriot;
- боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- боєприпаси для підриву; та
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Допомога Україні від США
Вчора, 10 липня на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot та анонсував інше озброєння.
Зокрема, пізніше стало відомо, що крім Patriot і SAMP-T партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.
Попередній пакет допомоги від США було оголошено 3 липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.