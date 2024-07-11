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Батарея Patriot, боєприпаси до HIMARS та NASAMS: що увійшло у новий пакет допомоги від США

Четвер 11 липня 2024 21:14
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Батарея Patriot, боєприпаси до HIMARS та NASAMS: що увійшло у новий пакет допомоги від США Фото: президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Туди увійшло ППО Patriot та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як розповіли у адміністрації Байдена, орієнтовна вартість пакету допомоги становить 225 мільйонів доларів. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Що увійшло в допомогу:

  • одна батарея Patriot;
  • боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву; та
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Допомога Україні від США

Вчора, 10 липня на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot та анонсував інше озброєння.

Зокрема, пізніше стало відомо, що крім Patriot і SAMP-T партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

Попередній пакет допомоги від США було оголошено 3 липня.

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Сполучені Штати Америки ППО Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ
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