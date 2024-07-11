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Байден представить новий договір для України, що об'єднає підписантів безпекових угод

Четвер 11 липня 2024 20:18
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Байден представить новий договір для України, що об'єднає підписантів безпекових угод Фото: Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден невдовзі представить новий договір щодо України - Ukraine Compact. Він має об'єднати понад 20 держав, які уклали двосторонні безпекові угоди з Києвом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.

"За кілька годин ми знову впишемо своє ім'я в історію. Президент Байден збере понад 20 світових лідерів, які також підписали власні двосторонні безпекові угоди з Україною, для запуску Ukraine Compact", - сказав Салліван.

За його словами, угода має об'єднати всі країни і чітко засвідчити, що вони продовжать підтримку України в її боротьбі і допоможуть зміцнити сили та захист у разі майбутньої агресії.

"Після закінчення цієї війни всі країни Ukraine Compact далі підтримуватимуть Україну так само як і зараз", - підкреслив Салліван.

Гарантії безпеки України

Україна вже підписала угоди про двосторонні безпекові з 23 країнами. Ці договори включають у себе підтримку у військовій, економічній та гуманітарній сферах.

До числа підписантів також долучилися Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща. А 27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. 11 липня, угоду було укладено з Люксембургом.

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