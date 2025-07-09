В Єврокомісії прокоментували "розділення" України та Молдови на шляху до ЄС
У Брюсселі чекають одночасного руху України та Молдови до ЄС. Остаточне рішення тепер залежить від країн-членів Євросоюзу.
Про це європейська комісарка Марта Кос сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
Європейська комісія не підтримує ідею "роз’єднання" України та Молдови на шляху до членства в ЄС.
За її словами, Брюссель вважає, що обидві країни готові до відкриття першого переговорного кластеру та мають рухатися синхронно.
"Позиція Комісії тут чітка. І Україна, і Молдова готові до відкриття кластеру один, і я хочу бачити, як обидві країни рухаються вперед зараз", - зазначила Кос.
Водночас, наступні кроки залежать не від Єврокомісії, а від держав-членів ЄС. Саме Рада Євросоюзу нині визначає, як буде просуватись процес.
Нагадаємо, що 26 червня, напередодні саміту ЄС, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня. Він уточнив, що офіційний старт перемовин заплановано під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.
Водночас, Угорщина заблокувала початок аналогічних переговорів з Україною. Як зазначають джерела РБК-Україна, Будапешт може розглянути можливість зняття вето лише після виборів, запланованих на наступний рік.
Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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