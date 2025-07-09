В Єврокомісії прокоментували "розділення" України та Молдови на шляху до ЄС

У Брюсселі чекають одночасного руху України та Молдови до ЄС. Остаточне рішення тепер залежить від країн-членів Євросоюзу.

Про це європейська комісарка Марта Кос сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Європейська комісія не підтримує ідею "роз’єднання" України та Молдови на шляху до членства в ЄС. За її словами, Брюссель вважає, що обидві країни готові до відкриття першого переговорного кластеру та мають рухатися синхронно. "Позиція Комісії тут чітка. І Україна, і Молдова готові до відкриття кластеру один, і я хочу бачити, як обидві країни рухаються вперед зараз", - зазначила Кос. Водночас, наступні кроки залежать не від Єврокомісії, а від держав-членів ЄС. Саме Рада Євросоюзу нині визначає, як буде просуватись процес.