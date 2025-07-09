В Еврокомиссии прокомментировали "разделение" Украины и Молдовы на пути в ЕС
В Брюсселе ждут одновременного движения Украины и Молдовы в ЕС. Окончательное решение теперь зависит от стран-членов Евросоюза.
Об этом европейский комиссар Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина.
Европейская комиссия не поддерживает идею "разъединения" Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.
По ее словам, Брюссель считает, что обе страны готовы к открытию первого переговорного кластера и должны двигаться синхронно.
"Позиция Комиссии здесь четкая. И Украина, и Молдова готовы к открытию кластера один, и я хочу видеть, как обе страны движутся вперед сейчас", - отметила Кос.
В то же время, следующие шаги зависят не от Еврокомиссии, а от государств-членов ЕС. Именно Совет Евросоюза сейчас определяет, как будет продвигаться процесс.
Напомним, что 26 июня, накануне саммита ЕС, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Молдова начнет переговоры о вступлении в Евросоюз уже 4 июля. Он уточнил, что официальный старт переговоров запланирован во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.
В то же время, Венгрия заблокировала начало аналогичных переговоров с Украиной. Как отмечают источники РБК-Украина, Будапешт может рассмотреть возможность снятия вето только после выборов, запланированных на следующий год.
Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
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