В Еврокомиссии прокомментировали "разделение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

В Брюсселе ждут одновременного движения Украины и Молдовы в ЕС. Окончательное решение теперь зависит от стран-членов Евросоюза.

Об этом европейский комиссар Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина.

Европейская комиссия не поддерживает идею "разъединения" Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС. По ее словам, Брюссель считает, что обе страны готовы к открытию первого переговорного кластера и должны двигаться синхронно. "Позиция Комиссии здесь четкая. И Украина, и Молдова готовы к открытию кластера один, и я хочу видеть, как обе страны движутся вперед сейчас", - отметила Кос. В то же время, следующие шаги зависят не от Еврокомиссии, а от государств-членов ЕС. Именно Совет Евросоюза сейчас определяет, как будет продвигаться процесс.