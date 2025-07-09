У Єврокомісії пояснили, чи випередить хтось Україну на шляху до ЄС

Процес вступу до Євросоюзу - це не змагання між країнами-кандидатами, а питання виконання критеріїв і політичної волі. Однак, попри те, що деякі країни очікують початку переговорів уже десятки років, Україна демонструє швидкий прогрес і активну адаптацію до стандартів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю з європейським комісаром з питань розширення Мартою Кос.

На запитання журналіста про те, чи є країни, які можуть обігнати Україну на шляху до членства в ЄС, єврокомісар відповіла, що процес вступу не є змаганням за першість.

За її словами, ключовим чинником є здатність кожної країни-кандидата адаптувати своє законодавство до норм ЄС, і саме від цього залежать темпи просування в переговорному процесі.

"Отже, у нас є різні країни-кандидати, і час залежить від багатьох факторів.... ступінь узгодженості, політична воля країн-кандидатів пристосуватись до правил ЄС і, звісно, потужне лідерство в напрямку ЄС. І в усіх цих напрямках я можу сказати, що Україна справді дуже-дуже швидко просувається. Але ми також повинні враховувати, що є кандидати з Західних Балкан, які чекають на початок переговорів вже 20 років", - зауважила вона.

До прикладу Кас згадала про Північну Македонію, яка отримала статус у 2005 році.

"Я хотіла б сказати, що якби Україна мала чекати стільки ж, скільки чекає Північна Македонія, ви б чекали до 2045 року, але це не так", - зазначила єврокомісар.

За її словами, мова не про те, щоб обігнати, мова про виконання.

"І з вашого боку, і з нашого. Я хочу вам сказати, що понад 1000 людей - моїх колег у Брюсселі, не лише у моєму директораті - працюють над однією країною-кандидатом, що означає, що ми також можемо швидко виконувати свою частину", - підсумувала Кас.