У Єврокомісії пояснили, чи випередить хтось Україну на шляху до ЄС
Процес вступу до Євросоюзу - це не змагання між країнами-кандидатами, а питання виконання критеріїв і політичної волі. Однак, попри те, що деякі країни очікують початку переговорів уже десятки років, Україна демонструє швидкий прогрес і активну адаптацію до стандартів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю з європейським комісаром з питань розширення Мартою Кос.
На запитання журналіста про те, чи є країни, які можуть обігнати Україну на шляху до членства в ЄС, єврокомісар відповіла, що процес вступу не є змаганням за першість.
За її словами, ключовим чинником є здатність кожної країни-кандидата адаптувати своє законодавство до норм ЄС, і саме від цього залежать темпи просування в переговорному процесі.
"Отже, у нас є різні країни-кандидати, і час залежить від багатьох факторів.... ступінь узгодженості, політична воля країн-кандидатів пристосуватись до правил ЄС і, звісно, потужне лідерство в напрямку ЄС. І в усіх цих напрямках я можу сказати, що Україна справді дуже-дуже швидко просувається. Але ми також повинні враховувати, що є кандидати з Західних Балкан, які чекають на початок переговорів вже 20 років", - зауважила вона.
До прикладу Кас згадала про Північну Македонію, яка отримала статус у 2005 році.
"Я хотіла б сказати, що якби Україна мала чекати стільки ж, скільки чекає Північна Македонія, ви б чекали до 2045 року, але це не так", - зазначила єврокомісар.
За її словами, мова не про те, щоб обігнати, мова про виконання.
"І з вашого боку, і з нашого. Я хочу вам сказати, що понад 1000 людей - моїх колег у Брюсселі, не лише у моєму директораті - працюють над однією країною-кандидатом, що означає, що ми також можемо швидко виконувати свою частину", - підсумувала Кас.
Шлях України та Молдови до ЄС
Зазначимо, що дане питання пролунало на фоні заяв про початок перемовин про вступ до ЄС Молдови. Наприкінці минулого місяця президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня.
Однак пізніше він уточнив, що вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня, оскільки лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.
Зауважимо, що у своєму інтерв'ю РБК-Україна єврокомісар Кас також прокоментувала "розділення" України та Молдови на шляху до ЄС.
Зауважимо, що в України виникла затримка на шляху до ЄС, адже Угорщина заблокувала початок переговорів. Як зазначають джерела РБК-Україна, Будапешт може розглянути можливість зняття вето лише після виборів, запланованих на наступний рік.
Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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