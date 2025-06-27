Президент Румунії спростував свої слова про старт переговорів Молдови з ЄС
Вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня. Лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавську службу "Радіо Свобода".
Новий глава румунської держави прокоментував заяву про те, що Молдова і Євросоюз відкриють перший переговорний кластер уже 4 липня.
"Це була помилка", - підкреслив Дан.
Також він уточнив, що ЄС хоче почати переговори. Водночас голова румунської держави уникав питання про можливе відокремлення Молдови від України в питанні старту вступних перемовин.
Президент Румунії не пояснив свою "помилку".
Що сказав Дан
Нагадаємо, вчора, 26 червня, перед самітом ЄС президент Румунії Нікушор Дан заявив, що вже 4 липня Молдова і Євросоюз відкриють вступні переговори.
Він уточнював, що початок переговорів відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" в Кишиневі.
При цьому початок переговорів про вступ України до ЄС заблокувала Угорщина. Джерела РБК-Україна зазначають, що Будапешт може зняти вето тільки після виборів, які відбудуться наступного року.
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