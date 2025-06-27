Президент Румунії спростував свої слова про старт переговорів Молдови з ЄС

Вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня. Лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавську службу "Радіо Свобода ".

Президент Румунії не пояснив свою "помилку".

Також він уточнив, що ЄС хоче почати переговори. Водночас голова румунської держави уникав питання про можливе відокремлення Молдови від України в питанні старту вступних перемовин.

"Це була помилка", - підкреслив Дан.

Новий глава румунської держави прокоментував заяву про те, що Молдова і Євросоюз відкриють перший переговорний кластер уже 4 липня.

Що сказав Дан

Нагадаємо, вчора, 26 червня, перед самітом ЄС президент Румунії Нікушор Дан заявив, що вже 4 липня Молдова і Євросоюз відкриють вступні переговори.

Він уточнював, що початок переговорів відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" в Кишиневі.

При цьому початок переговорів про вступ України до ЄС заблокувала Угорщина. Джерела РБК-Україна зазначають, що Будапешт може зняти вето тільки після виборів, які відбудуться наступного року.

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