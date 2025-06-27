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Президент Румунії спростував свої слова про старт переговорів Молдови з ЄС

П'ятниця 27 червня 2025 18:31
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Президент Румунії спростував свої слова про старт переговорів Молдови з ЄС Фото: Нікушор Дан, президент Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня. Лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавську службу "Радіо Свобода".

Новий глава румунської держави прокоментував заяву про те, що Молдова і Євросоюз відкриють перший переговорний кластер уже 4 липня.

"Це була помилка", - підкреслив Дан.

Також він уточнив, що ЄС хоче почати переговори. Водночас голова румунської держави уникав питання про можливе відокремлення Молдови від України в питанні старту вступних перемовин.

Президент Румунії не пояснив свою "помилку".

Що сказав Дан

Нагадаємо, вчора, 26 червня, перед самітом ЄС президент Румунії Нікушор Дан заявив, що вже 4 липня Молдова і Євросоюз відкриють вступні переговори.

Він уточнював, що початок переговорів відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" в Кишиневі.

При цьому початок переговорів про вступ України до ЄС заблокувала Угорщина. Джерела РБК-Україна зазначають, що Будапешт може зняти вето тільки після виборів, які відбудуться наступного року.

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Румунія Молдова Вступ в ЄС
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