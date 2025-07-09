В Еврокомиссии объяснили, опередит ли кто-то Украину на пути в ЕС
Процесс вступления в Евросоюз - это не соревнование между странами-кандидатами, а вопрос выполнения критериев и политической воли. Однако, несмотря на то, что некоторые страны ожидают начала переговоров уже десятки лет, Украина демонстрирует быстрый прогресс и активную адаптацию к стандартам ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.
На вопрос журналиста о том, есть ли страны, которые могут обогнать Украину на пути к членству в ЕС, еврокомиссар ответила, что процесс вступления не является соревнованием за первенство.
По ее словам, ключевым фактором является способность каждой страны-кандидата адаптировать свое законодательство к нормам ЕС, и именно от этого зависят темпы продвижения в переговорном процессе.
"Итак, у нас есть разные страны-кандидаты, и время зависит от многих факторов: степень согласованности, политическая воля стран-кандидатов приспособиться к правилам ЕС и, конечно, мощное лидерство в направлении ЕС. И во всех этих направлениях я могу сказать, что Украина действительно очень-очень быстро продвигается. Но мы также должны учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет", - отметила она.
К примеру Кас вспомнила о Северной Македонии, которая получила статус в 2005 году.
"Я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так", - отметила еврокомиссар.
По ее словам, речь не о том, чтобы обогнать, речь о выполнении.
"И с вашей стороны, и с нашей. Я хочу вам сказать, что более 1000 человек - моих коллег в Брюсселе, не только в моем директорате - работают над одной страной-кандидатом, что означает, что мы также можем быстро выполнять свою часть", - подытожила Кас.
Путь Украины и Молдовы в ЕС
Отметим, что данный вопрос прозвучал на фоне заявлений о начале переговоров о вступлении в ЕС Молдовы. В конце прошлого месяца президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Молдова начнет переговоры о вступлении в Евросоюз уже 4 июля.
Однако позже он уточнил, что вступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля, поскольку лидеры блока пока не приняли соответствующего решения.
Заметим, что в своем интервью РБК-Украина еврокомиссар Кас также прокомментировала "разделение" Украины и Молдовы на пути в ЕС.
Заметим, что у Украины возникла задержка на пути в ЕС, ведь Венгрия заблокировала начало переговоров. Как отмечают источники РБК-Украина, Будапешт может рассмотреть возможность снятия вето только после выборов, запланированных на следующий год.
Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
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