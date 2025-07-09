В Еврокомиссии объяснили, опередит ли кто-то Украину на пути в ЕС

Процесс вступления в Евросоюз - это не соревнование между странами-кандидатами, а вопрос выполнения критериев и политической воли. Однако, несмотря на то, что некоторые страны ожидают начала переговоров уже десятки лет, Украина демонстрирует быстрый прогресс и активную адаптацию к стандартам ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

На вопрос журналиста о том, есть ли страны, которые могут обогнать Украину на пути к членству в ЕС, еврокомиссар ответила, что процесс вступления не является соревнованием за первенство.

По ее словам, ключевым фактором является способность каждой страны-кандидата адаптировать свое законодательство к нормам ЕС, и именно от этого зависят темпы продвижения в переговорном процессе.

"Итак, у нас есть разные страны-кандидаты, и время зависит от многих факторов: степень согласованности, политическая воля стран-кандидатов приспособиться к правилам ЕС и, конечно, мощное лидерство в направлении ЕС. И во всех этих направлениях я могу сказать, что Украина действительно очень-очень быстро продвигается. Но мы также должны учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет", - отметила она.

К примеру Кас вспомнила о Северной Македонии, которая получила статус в 2005 году.

"Я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так", - отметила еврокомиссар.

По ее словам, речь не о том, чтобы обогнать, речь о выполнении.

"И с вашей стороны, и с нашей. Я хочу вам сказать, что более 1000 человек - моих коллег в Брюсселе, не только в моем директорате - работают над одной страной-кандидатом, что означает, что мы также можем быстро выполнять свою часть", - подытожила Кас.