Єврокомісія запропонує плаваючу стелю цін на російську нафту, - Reuters

Чотири джерела в ЄС повідомили агенству, що Єврокомісія розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську нафту залежно від змін світової ціни на нафту.

Така ініціатива має подолати опір деяких країн ЄС, які блокують 18-й пакет санкцій проти Росії.

Зазначається, що цей механізм все ще переглядається і передбачає більш автоматизований процес перегляду граничної ціни для її коригування до світових цін на сиру нафту.

За словами одного з джерел, не зрозуміло, яким буде ліміт, але початковою точкою буде трохи більше ніж 45 доларів за барель.