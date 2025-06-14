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США проти зниження стелі цін на російську нафту, - Bloomberg

Субота 14 червня 2025 05:58
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США проти зниження стелі цін на російську нафту, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не хочуть знижувати граничну ціну на російську нафту в рамках "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що США не відступають від своєї позиції щодо зниження стелі цін на російську нафту. Це послаблює надії Європи, що таке рішення вдасться ухвалити на рівні G7 під час саміту в Канаді.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що рішення про зниження граничної ціни на російську нафту залишається за президентом США Дональдом Трампом. Але поки що немає жодних змін у позиції, яку США виклали на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року.

Зниження стелі цін

Нагадаємо, Європейський союз і Велика Британія прагнуть знизити стелю цін з 60 доларів за барель до 45 доларів, щоб підірвати можливості Росії з фінансування війни.

Європейський союз уже включив такі заходи до свого останнього пакету санкцій проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну. Але поки що пакет тільки представила Єврокомісія, чинності він не набув.

Варто зауважити, що на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном ціни не нафту різко піднялися до рівня близько 73 доларів за барель.

Як звернув увагу Інститут вивчення війни (ISW), це може зіграти на руку Росії в її військових зусиллях проти України.

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