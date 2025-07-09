Естонія може заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: у чому причина

Естонія може заблокувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього виключать пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Ми маємо дуже чітку позицію, що зниження стелі цін на нафту має бути включено до цього пакета. У нас дуже тверда позиція з цього питання", - сказав Цахкна.

Він додав, що встановлення нижчої стелі цін на російську нафту буде найсильнішою частиною нового пакета санкцій ЄС.

Глава МЗС Естонії пояснив, що зниження цінової стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів також було включено в пропозицію, представлену Єврокомісією на початку року.

Цахкна підкреслив, що позиція Естонії полягає в тому, щоб прийняти запропонований Єврокомісією пакет санкцій в його первісному вигляді,

Раніше видання Delfi написало, що середземноморські країни з великим сектором судноплавства, особливо Мальта, хочуть вилучити цю вимогу з пакета, і тому Естонія готова накласти вето на ухвалення 18-го пакету без нової верхньої межі ціни.

Рішення щодо зовнішньої політики ЄС вимагають згоди всіх країн-членів блоку.