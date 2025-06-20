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ЄС відкладе зниження стелі цін на нафту з РФ через війну на Близькому Сході, - Politico

П'ятниця 20 червня 2025 17:38
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ЄС відкладе зниження стелі цін на нафту з РФ через війну на Близькому Сході, - Politico Фото: ЄС відкладе зниження стелі цін на нафту з РФ через війну на Близькому Сході (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз відкладе плани щодо встановлення нової стелі цін на російську нафту. Рішення пов'язане з побоюваннями, що новий конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, пропозицію, яка передбачала зниження максимальної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, мали обговорити в понеділок у Брюсселі міністри закордонних справ країн блоку.

Однак двоє дипломатів повідомили, що конфлікт, який розгорається між Ізраїлем та Іраном, означає, що цей план більше не є здійсненним.

"Ідея зниження цінового обмеження, ймовірно, не буде реалізована через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність. На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не ухвалювати рішення просто зараз. Ціни були досить близькі до межі, але зараз вони зростають і падають, ситуація занадто нестабільна на даний момент", - розповіло джерело Politico.

Зазначається, що пропозиція про обмеження в 45 доларів за барель призведе до втрати мільярдів доларів доходів від продажу нафти для Росії, яка щосили намагається підтримувати високий рівень військових витрат і закрити дірки в державному бюджеті.

Стеля цін на нафту з РФ

Нагадаємо, станом на зараз діє гранична ціна на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Єврокомісія минулого тижня представила новий пакет санкцій проти Росії, яким пропонується знизити стелю цін до 45 доларів за барель.

Днями Bloomberg з посиланням на джерела писало, що США виступають проти того, щоб вводити новий ліміт цін на російську нафту. При цьому надія не втрачена повністю, оскільки остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа.

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