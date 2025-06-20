ЄС відкладе зниження стелі цін на нафту з РФ через війну на Близькому Сході, - Politico

Європейський Союз відкладе плани щодо встановлення нової стелі цін на російську нафту. Рішення пов'язане з побоюваннями, що новий конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляє видання, пропозицію, яка передбачала зниження максимальної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, мали обговорити в понеділок у Брюсселі міністри закордонних справ країн блоку.

Однак двоє дипломатів повідомили, що конфлікт, який розгорається між Ізраїлем та Іраном, означає, що цей план більше не є здійсненним.

"Ідея зниження цінового обмеження, ймовірно, не буде реалізована через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність. На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не ухвалювати рішення просто зараз. Ціни були досить близькі до межі, але зараз вони зростають і падають, ситуація занадто нестабільна на даний момент", - розповіло джерело Politico.

Зазначається, що пропозиція про обмеження в 45 доларів за барель призведе до втрати мільярдів доларів доходів від продажу нафти для Росії, яка щосили намагається підтримувати високий рівень військових витрат і закрити дірки в державному бюджеті.