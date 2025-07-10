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Єврокомісія запропонує плаваючу стелю цін на російську нафту, - Reuters

Четвер 10 липня 2025 22:45
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Єврокомісія запропонує плаваючу стелю цін на російську нафту, - Reuters Фото: Єврокомісія запропонує плаваючу стелю цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія цього тижня запропонує плаваючу граничну ціну на російську нафту в рамках нового пакета санкцій, щоб подолати опір деяких країн-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чотири джерела в ЄС повідомили агенству, що Єврокомісія розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську нафту залежно від змін світової ціни на нафту.

Така ініціатива має подолати опір деяких країн ЄС, які блокують 18-й пакет санкцій проти Росії.

Зазначається, що цей механізм все ще переглядається і передбачає більш автоматизований процес перегляду граничної ціни для її коригування до світових цін на сиру нафту.

За словами одного з джерел, не зрозуміло, яким буде ліміт, але початковою точкою буде трохи більше ніж 45 доларів за барель.

Стеля цін на російську нафту

Нагадаємо, станом на зараз діє гранична ціна на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Єврокомісія у червні представила новий пакет санкцій проти Росії, яким пропонується знизити стелю цін до 45 доларів за барель.

Днями Bloomberg з посиланням на джерела писало, що США виступають проти того, щоб вводити новий ліміт цін на російську нафту. При цьому надія не втрачена повністю, оскільки остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа.

Пізніше ЗМІ повідомили, що ЄС відклав плани щодо встановлення нової стелі цін на російську нафту. Рішення пов'язане з побоюваннями, що новий конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту.

Днями стало відомо, що Естонія може заблокувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього виключать пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

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