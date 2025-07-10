Еврокомиссия предложит плавающий потолок цен на российскую нефть, - Reuters

Европейская комиссия на этой неделе предложит плавающую предельную цену на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, чтобы преодолеть сопротивление некоторых стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Четыре источника в ЕС сообщили агентству, что Еврокомиссия разрабатывает механизм, который будет корректировать ограничения цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировой цены на нефть.

Такая инициатива должна преодолеть сопротивление некоторых стран ЕС, которые блокируют 18-й пакет санкций против России.

Отмечается, что этот механизм все еще пересматривается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра предельной цены для ее корректировки до мировых цен на сырую нефть.

По словам одного из источников, не понятно, каким будет лимит, но начальной точкой будет чуть больше 45 долларов за баррель.