Єврокомісія заборонить основний аграрний імпорт із України з початку травня, - польські ЗМІ

За даними джерел видання, до 2 травня Польща скасувати заборону на ввезення з України кількох десятків продуктів харчування, щоб замінити його рішенням ЄС щодо ембарго на чотири продукти.

"Такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією", - йдеться у публікації.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що вони скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз Єврокомісія чекає на конкретні рішення з цього приводу. Суть у тому, щоби уникнути паралельного застосування заборон, повідомляє видання.

За даними RMF24, олія та інші сільськогосподарські товари будуть підлягати дослідженню, і у разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи.

Фермери з п'яти країн також отримають підтримку у розмірі 100 млн євро, з яких польські фермери - майже 40 млн євро.