Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая, - польские СМИ

По данным источников издания, до 2 мая Польша отменить запрет на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить его решением ЕС об эмбарго на четыре продукта.

"Таковы договоренности между пятью странами и Европейской комиссией", - говорится в публикации.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что они отменят национальные меры как можно скорее. Сейчас Еврокомиссия ждет конкретных решений по этому поводу. Суть в том, чтобы избежать параллельного применения запретов, сообщает издание.

По данным RMF24, подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары будут подлежать доследованию, и в случае выявления проблем на рынке могут быть введены тарифы.

Фермеры из пяти стран также получат поддержку в размере 100 млн евро, из которых польские фермеры - почти 40 млн евро.