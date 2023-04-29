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Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая, - польские СМИ

Фото: аграрный экспорт из Украины в Польшу запретят с начала мая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия работает над постановлением, запрещающим импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран Восточной Европы, и хочет, чтобы эмбарго вступило в силу 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

По данным источников издания, до 2 мая Польша отменить запрет на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить его решением ЕС об эмбарго на четыре продукта.

"Таковы договоренности между пятью странами и Европейской комиссией", - говорится в публикации.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что они отменят национальные меры как можно скорее. Сейчас Еврокомиссия ждет конкретных решений по этому поводу. Суть в том, чтобы избежать параллельного применения запретов, сообщает издание.

По данным RMF24, подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары будут подлежать доследованию, и в случае выявления проблем на рынке могут быть введены тарифы.

Фермеры из пяти стран также получат поддержку в размере 100 млн евро, из которых польские фермеры - почти 40 млн евро.

Напомним, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

Еврокомиссия 28 апреля на переговорах с пятью странами достигла политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Было решено ввести запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, что составляет 90% импорта. В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.

В то же время МИД Украины передал в посольство Польши и представительство ЕС в Украине ноты о категорической неприемлемости любых торговых ограничений на импорт аграрной продукции из Украины.

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