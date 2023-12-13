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Єврокомісія відмовилася розморозити 10 млрд євро для Угорщини

Брюссель, Середа 13 грудня 2023 15:03
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Єврокомісія відмовилася розморозити 10 млрд євро для Угорщини Фото: Віктора Орбана позбавили 10 млрд євро
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія чекає останнього кроку з боку Угорщини, щоб розблокувати доступ Будапешта до мільярдів євро, заморожених після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан завдав шкоди демократичній системі стримувань та противаг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейська комісія заявила, що останні судові реформи Угорщини мають спочатку бути опубліковані в офіційному журналі країни, щоб вони набули чинності, що потім дозволить розморозити до 10 млрд євро допомоги розвитку Будапешта із загального бюджету блоку.

Блок сподівався, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем’єр-міністра Віктора Орбана. Але його старший помічник вимагав суму до 30 млрд євро у заяві для Bloomberg.

Єврокомісія відреагувала подальшим підвищенням ставок, оскільки ЄС залучений до боротьби з Угорщиною, що поглиблюється, через підтримку України, на яку Орбан погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку в Брюсселі 14-15 грудня.

Саміт ЄС та позиція Угорщини

Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів щодо вступу.

Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію ЄС щодо фінансування України в обмін на кошти, які блок не дає Будапешту через відступ від демократії та масштабну корупцію.

Головний політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Угорщина хоче, щоб ЄС передав усю суму - близько 30 мільярдів євро - заморожених минулого року через проблеми верховенства закону та хабарництва. Ця допомога призупинена доти, доки країна не виконає майже два десятки інших вимог, від забезпечення академічної свободи до захисту ЛГБТК та прав на притулок.

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