Еврокомиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, - Guardian

Европейская комиссия сегодня, 13 декабря, решила разморозить для Венгрии 10 миллиардов евро, то есть около трети от суммы, заблокированной из-за ряда проблем с верховенством права в стране. Перед этим была информация об отказе разморозки такого транша для Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Комиссии утверждали, что Венгрия осуществила ряд реформ судебной системы и, таким образом, заслуживает доступа к части финансирования.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается независимость судебной власти", - указывается в заявлении ЕК.

Таким образом часть финансирования "Политики сплочения" больше не будет блокироваться, что позволит Будапешту требовать возмещения примерно до 10,2 миллиардов евро.

Как прокомментировал данное решение ЕК министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич в беседе с журналистами, власти страны "выполнили все условия, поэтому очень уверены, что средства ЕС теперь поступят".

Критика решения Еврокомиссии

При этом отмечается, что такое решение евродепутатов встретило немало критики.

Как утверждают представители Группы гражданского общества Венгрии, которые следят за независимостью судебной власти, правительство страны на самом деле не полностью соответствует критериям.

Группа из четырех политических групп в Европейском парламенте, в том числе правоцентристская Европейская народная партия и Социалисты и демократы, также выразила обеспокоенность в сегодняшнем письме президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Критики решения Комиссии отмечают, что разблокирование средств может быть поспешным, и связывают его с попытками убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять блокировку ключевых решений, связанных с Украиной, которые лидеры планировали принять на саммите 14-15 декабря.

"Выделив Орбану 10 миллиардов евро, фон дер Ляйен совершает самую большую ошибку за время своего пребывания у власти", - высказал мнение немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

Напомним, ранее сегодня агентство Reuters писало о том, что Еврокомиссия отказалась разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии, и ждет со стороны Будапешта последнего шага.

Саммит Евросоюза и позиция Венгрии

Напомним, 14-15 декабря на саммите лидеров стран ЕС должны одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров о вступлении. Венгрия выступает против таких решений, но высказывается об определенных компромиссах.

Как заявил 12 декабря политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, Будапешт готов снять свое вето на предложение ЕС по финансированию Украины в обмен на размораживание 30 млрд евро, которые блок не дает Венгрии из-за отступления от демократии и масштабной коррупции.

Следует заметить, что при этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему выступает против начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Добавим, что перед саммитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется, начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.