Глава Євроради закликав до компромісів на саміті ЄС, де ухвалять рішення щодо допомоги Україні
Напередодні складного саміту лідерів глава Європейської ради Шарль Мішель заявив главам держав та урядів, що їм слід приїхати до Брюсселя з "духом компромісу" та "почуттям колективної відповідальності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .
"Нам необхідно виконати наші зобов'язання щодо України та продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми повинні надати Україні постійну та стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання 50 млрд євро для її довгострокової стабільності", - заявив він.
Як зазначив Мішель, лідери країн ЄС також "мають погодитися розпочати переговори про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і ще більше наблизивши її до нашої європейської родини".
Мішель додав: "Попереду на нас чекає найважливіша Європейська рада. Зараз настав час прийняття рішень. Я закликаю всіх вас виявити дух компромісу, почуття колективної відповідальності, поставивши інтереси та цінності спілки на перший план".
Саміт ЄС
Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів про вступ.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн перед самітом закликала Європейський Союз підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, розпочати переговори про членство України в ЄС.
Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію ЄС щодо фінансування України в обмін на мільярди доларів, які блок не дає Будапешту через відступ від демократії та масштабну корупцію.
Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і раніше, виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС. "Я готовий укласти фінансову угоду з фінансових питань. Але я не готовий укладати фінансову угоду щодо стратегічних чи політичних питань", - заявив Орбан.