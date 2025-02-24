ЄС обговорює пакет підтримки України, який може становити до 30 млрд євро, - журналіст
Європейський Союз обговорює надання додаткового пакета військової допомоги Україні. Поки що суму і конкретні умови допомоги не визначено
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в X (Twitter).
Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС обговорювалося питання надання додаткового пакета військової допомоги Україні.
Наразі немає остаточної угоди щодо точної суми, однак, як зазначив Рікард Йозвяк, що 20 мільярдів євро - це, ймовірно, мінімум, а сума може зрости до 30 мільярдів.
За його словами, обговорення буде продовжено на зустрічі з лідерами країн ЄС, яка відбудеться наступного тижня. Прогнозується, що ЄС вирішить, які додаткові заходи підтримки можуть бути прийняті в найближчому майбутньому.
Допомога Україні
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що у 2025 році країна надасть Україні 3,5 мільярда євро для підтримки її потреб. Норвегія також готова збільшити обсяг фінансової допомоги в майбутньому.
Крім того, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 1 мільярд євро 2025 року. Іспанія також має намір створити спеціальний український хаб в Аліканте.
Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 3,5 мільярда євро вже в березні та посилить підтримку в енергетичній безпеці. ЄС також продовжить постачати Україні зброю та боєприпаси.