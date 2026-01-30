Єврокомісія ухвалила першу в історії ЄС візову стратегію: що зміниться у 2026 році

Єврокомісія ухвалила 29 січня першу в історію стратегію ЄС з візової політики, яка визначатиме правила видачі віз і безвізових поїздок, щоб зробити поїздки до ЄС безпечнішими і зручнішими. Стратегія почне працювати вже в жовтні - грудні 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.
Прийнята стратегія спрямована на те, щоб зробити Європу:
Як пояснюється, візова стратегія будується на трьох ключових стовпах - зміцнення безпеки ЄС, підвищення добробуту і конкурентоспроможності та сучасні візові інструменти.
Детальніше про кожен із них нижче.
У ЄК пояснили, що їхня стратегія пропонує конкретні заходи щодо використання візової політики, щоб просувати стратегічні інтереси ЄС і зміцнити систему безпеки блоку. До цих заходів належать:
"Подорожі та мобільність є одним із головних рушіїв європейської економіки, при цьому Шенгенська зона залишається найбільш відвідуваним напрямком у світі. Стратегія пропонує нові заходи для підтримки глобальної конкурентоспроможності ЄС, залучення та утримання талантів, а також для спрощення, прискорення та підвищення передбачуваності законних поїздок для туристів і ділових мандрівників", - йдеться на сайті ЄК.
Серед цих заходів:
"Щорічно мільйони мандрівників прибувають на зовнішні кордони Шенгенської зони або за короткостроковими візами, або з країн, для яких візовий режим не потрібен. Для ефективного управління цим процесом необхідні сучасні системи, які посилюють безпеку і водночас полегшують законні поїздки", - йдеться в публікації.
З цією метою ЄС впроваджує передові цифрові інструменти, щоб модернізувати візовий і прикордонний контроль. Така до 2028 року IT-системи ЄС стануть сумісними, що дасть змогу одночасно запитувати дані з кількох баз даних і здійснювати єдиний централізований пошук, покращуючи обмін інформацією та запобігаючи зловживанням візами.
Паралельно ЄК ухвалює рекомендацію щодо залучення талантів для інновацій, щоб зробити ЄС привабливішим для висококваліфікованих фахівців, студентів, дослідників та інноваційних підприємців, а також підтримати конкурентоспроможність Євросоюзу в глобальному контексті.
Рекомендації закликають держави-члени ЄС:
Нагадаємо, у листопаді 2025 року представник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що блок готовий на подальші обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.
Крім того, 29 січня 2026 року Естонія запропонувала ЄС заборонити в'їзд усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Причому це питання вже розглядається.