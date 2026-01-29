У ЄС розглядають заборону на в’їзд всім росіянам, які воювали проти України

Естонія запропонувала Європейському Союзу заборонити в’їзд всім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Це питання вже розглядається.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив перед засіданням Ради Європейського Союзу із закордонних справ у Брюсселі.

Естонський міністр зазначив, що зараз перед європейською спільнотою стоїть новий виклик, який країни ЄС мають подолати.

За його словами, у Росії перебуває близько мільйона чоловіків, які воювали або продовжують воювати в Україні. Здебільшого це злочинці та дуже небезпечні люди.

"У нас є інформація, що більшість із них приїдуть до Європи після війни, а Європа до цього не готова. Ми говоримо про людей, які були злочинцями, ґвалтівниками, дійсно дуже поганими людьми. І нам потрібно скласти чорний список цих людей і заборонити їм в’їзд до країн Шенгенської зони вже зараз. Це я сьогодні виніс на обговорення Ради", - зазначив Цахкна.

Глава МЗС зазначив, що Естонія вже почала вирішувати це питання, але повноцінне розв’язання проблеми можливе лише за сприяння всіх країн Євросоюзу.

"Це питання, переважно, для міністра внутрішніх справ та відповідних відомств. Але нам потрібна спільна політика на рівні ЄС. Я не можу уявити, як наші лідери зможуть пояснити ситуацію, якщо мир настане, а сотні тисяч колишніх комбатантів прибудуть до Європи. Нам потрібно захищати європейську безпеку, і нам потрібно робити це разом", - наголосив він.