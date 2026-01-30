Еврокомиссия приняла первую в истории ЕС визовую стратегию: что изменится в 2026 году

Еврокомиссия приняла 29 января первую в историю стратегию ЕС по визовой политике, которая будет определять правила выдачи виз и безвизовых поездок, чтобы сделать поездки в ЕС безопаснее и удобнее. Стратегия начнет работать уже в октябре - декабре 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
Принятая стратегия направлена на то, чтобы сделать Европу:
Как поясняется, визовая стратегия строится на трех ключевых столпах - укрепление безопасности ЕС, повышение благосостояния и конкурентоспособности и современные визовые инструменты.
Подробнее о каждом из них ниже.
В ЕК объяснили, что их стратегия предлагает конкретные меры по использованию визовой политики, чтобы продвигать стратегические интересы ЕС и укрепить систему безопасности блока. К этим мерам относятся:
"Путешествия и мобильность являются одним из главных двигателей европейской экономики, при этом Шенгенская зона остается самым посещаемым направлением в мире. Стратегия предлагает новые меры для поддержки глобальной конкурентоспособности ЕС, привлечения и удержания талантов, а также для упрощения, ускорения и повышения предсказуемости законных поездок для туристов и деловых путешественников", - говорится на сайте ЕК.
Среди этих мер:
"Ежегодно миллионы путешественников прибывают на внешние границы Шенгенской зоны либо по краткосрочным визам, либо из стран, для которых визовый режим не требуется. Для эффективного управления этим процессом необходимы современные системы, которые усиливают безопасность и одновременно облегчают законные поездки", - говорится в публикации.
С этой целью ЕС внедряет передовые цифровые инструменты, чтобы модернизировать визовый и пограничный контроль. Такая к 2028 году IT-системы ЕС станут совместимыми, что позволит одновременно запрашивать данные из нескольких баз данных и осуществлять единый централизованный поиск, улучшая обмен информацией и предотвращая злоупотребления визами.
Параллельно ЕК принимает рекомендацию по привлечению талантов для инноваций, чтобы сделать ЕС более привлекательным для высококвалифицированных специалистов, студентов, исследователей и инновационных предпринимателей, а также поддержать конкурентоспособность Евросоюза в глобальном контексте.
Рекомендации призывают государства-члены ЕС:
Напомним, в ноябре 2025 года представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что блок готов дальнейшие ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России.
Кроме того, 29 января 2026 года Эстония предложила ЕС запретить въезд всем российским военным, которые принимали участие в войне против Украины. Причем данный вопрос уже рассматривается.