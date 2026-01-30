Еврокомиссия приняла первую в истории ЕС визовую стратегию: что изменится в 2026 году

Принятая стратегия направлена на то, чтобы сделать Европу:

более безопасной , путем усиления первичной линии проверки безопасности;

Как поясняется, визовая стратегия строится на трех ключевых столпах - укрепление безопасности ЕС, повышение благосостояния и конкурентоспособности и современные визовые инструменты.

Подробнее о каждом из них ниже.

Укрепление безопасности ЕС

В ЕК объяснили, что их стратегия предлагает конкретные меры по использованию визовой политики, чтобы продвигать стратегические интересы ЕС и укрепить систему безопасности блока. К этим мерам относятся:

современная система предоставление безвизового статуса странам-партнерам , включая новую систему оценки с четкими критериями для оценки потенциальных кандидатов (в 2026 году);

; планируется усиление визовых рычагов путем обновления механизма статьи 25а, который позволяет вводить ограничения для стран, не сотрудничающих по возвращению мигрантов, а также добавить стимулы в сфере безопасности и борьбы с нелегальной миграцией. Этот шаг будет сделан путем пересмотра Визового кодекса в 2026 году.

в ответ на враждебные действия третьих стран; будут новые меры по усилению безопасности проездных документов, чтобы бороться с мошенничеством (в том числе новые определения и санкции на уровне ЕС за подделку документов).

Повышение благосостояния и конкурентоспособности

"Путешествия и мобильность являются одним из главных двигателей европейской экономики, при этом Шенгенская зона остается самым посещаемым направлением в мире. Стратегия предлагает новые меры для поддержки глобальной конкурентоспособности ЕС, привлечения и удержания талантов, а также для упрощения, ускорения и повышения предсказуемости законных поездок для туристов и деловых путешественников", - говорится на сайте ЕК.

Среди этих мер:

новые цифровые процедуры для путешественников, желающих въехать без визы или тех, кому нужна виза. Начиная с 4 квартала 2026 года система ETIAS упростит и частично автоматизирует проверки перед вылетом для лиц без визы. Для тех, кто хочет получить визу - цифровые процедуры позволят пройти весь процесс подачи заявления в онлайн режиме;

для проверенных путешественников, а также единый список проверенных компаний, который упростит визовые процедуры "для деловых путешественников, приглашенных надежными спонсорами"; улучшение условий для талантливых специалистов : возможны поправки в правилах ЕС в отношении студентов, исследователей, а также высококвалифицированных и опытных работников. Кроме того, может быть разработка правовой базы ЕС для основателей стартапов и кампаний, которые на стадии масштабирования, и для инновационных предпринимателей;

. дополнительное финансирование ЕС для поддержки процесса оформления виз для высококвалифицированных и опытных граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Современные визовые инструменты

"Ежегодно миллионы путешественников прибывают на внешние границы Шенгенской зоны либо по краткосрочным визам, либо из стран, для которых визовый режим не требуется. Для эффективного управления этим процессом необходимы современные системы, которые усиливают безопасность и одновременно облегчают законные поездки", - говорится в публикации.

С этой целью ЕС внедряет передовые цифровые инструменты, чтобы модернизировать визовый и пограничный контроль. Такая к 2028 году IT-системы ЕС станут совместимыми, что позволит одновременно запрашивать данные из нескольких баз данных и осуществлять единый централизованный поиск, улучшая обмен информацией и предотвращая злоупотребления визами.

Рекомендация по привлечению талантов для инноваций

Параллельно ЕК принимает рекомендацию по привлечению талантов для инноваций, чтобы сделать ЕС более привлекательным для высококвалифицированных специалистов, студентов, исследователей и инновационных предпринимателей, а также поддержать конкурентоспособность Евросоюза в глобальном контексте.

Рекомендации призывают государства-члены ЕС: