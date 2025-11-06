ua en ru
"Слідкуйте за новинами": у ЄС підтвердили плани обмежити видачу віз росіянам

Четвер 06 листопада 2025 16:33
"Слідкуйте за новинами": у ЄС підтвердили плани обмежити видачу віз росіянам Фото: у ЄС підтвердили плани обмежити видачу віз росіянам (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія підтвердила, що готує подальші обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу.

"Можу підтвердити, що ми зараз розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами. Але на цьому етапі я попрошу вас стежити за оновленнями. Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ, однак ми ніколи не коментуємо витоки інформації", - сказав Ламмерт.

Речник Єврокомісії нагадав, що ще у 2022 році Євросоюз призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією.

"Тоді ж ми ухвалили набір рекомендацій для держав-членів, які передбачають відмову у пріоритеті для російських заявників і зосередження на питаннях безпеки та контролю кордонів. Комісія уважно моніторить виконання цих рекомендацій і працює з державами-членами для забезпечення їх послідовного застосування", - розповів він.

Ламмерт зазначив, що кількість виданих громадянам Росії шенгенських віз зменшилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023 році.

ЄС планує ускладнити візові правила для росіян

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз готується ще більше посилити візові правила для громадян Росії - фактично припинити видачу багаторазових шенгенських дозволів у більшості випадків.

У разі ухвалення такого рішення росіяни, як правило, отримуватимуть лише одноразові візи.

Варто зазначити, що Брюссель вже ускладнив отримання і зробив дорожчими візи для росіян, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Деякі країни, зокрема, країни Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або суворо обмеживши росіянам в'їзд на свою територію.

Однак видача віз залишається національною компетенцією, а це означає, що хоча Єврокомісія може ускладнити процес, вона не може запровадити повну заборону на в'їзд для росіян.

