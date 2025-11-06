"Слідкуйте за новинами": у ЄС підтвердили плани обмежити видачу віз росіянам

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу .

"Можу підтвердити, що ми зараз розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами. Але на цьому етапі я попрошу вас стежити за оновленнями. Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ, однак ми ніколи не коментуємо витоки інформації", - сказав Ламмерт.

Речник Єврокомісії нагадав, що ще у 2022 році Євросоюз призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією.

"Тоді ж ми ухвалили набір рекомендацій для держав-членів, які передбачають відмову у пріоритеті для російських заявників і зосередження на питаннях безпеки та контролю кордонів. Комісія уважно моніторить виконання цих рекомендацій і працює з державами-членами для забезпечення їх послідовного застосування", - розповів він.

Ламмерт зазначив, що кількість виданих громадянам Росії шенгенських віз зменшилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023 році.