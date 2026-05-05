Єврокомісія шукає засновників для нового Альянсу ЄС-Україна у сфері дронів

Єврокомісія оголосила конкурс на участь у створенні нового Альянсу дронів ЄС-Україна, який об’єднає виробників, інноваторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Європейської комісії.
Як зазначається у заяві, Альянс підтримуватиме розвиток передових технологій у сфері безпілотників і засобів протидії їм на основі "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року" та відповідного плану дій Єврокомісії.
У Єврокомісії пояснили, що ініціатива об’єднає учасників з країн ЄС, Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, а також України.
Альянс має посилити європейські спроможності у сфері дронів і засобів боротьби з ними.
Створення Альянсу стало відповіддю на неодноразові порушення повітряного простору країн ЄС безпілотниками, що продемонструвало необхідність розвитку сучасних систем захисту.
Члени-засновники будуть обрані з числа кандидатів, які мають досвід роботи в галузі оборонних дронів, із ЄС та України. Вони сформують перший склад правління Альянсу дронів ЄС-Україна та відіграватимуть ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів Альянсу.
Очікується, що Альянс розпочне роботу вже найближчими місяцями. Прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.
Як відомо, останнім часом Європа зіткнулася з хвилею таємничих безпілотників, які фіксують над аеропортами, критичною інфраструктурою та військовими базами (Бельгія, Німеччина, Данія, Нідерланди), що спричиняє закриття повітряного простору та підвищує безпекові ризики.
Ймовірною причиною вважають активізацію російської розвідки або диверсій.
Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.
А минулого місяца президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова ділитися з Європою досвідом захисту від дронів.
Йдеться про формат співпраці, який Київ раніше вже пропонував країнам Близького Сходу.