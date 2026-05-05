Война в Украине

Еврокомиссия ищет учредителей для нового Альянса ЕС-Украина в сфере дронов

15:17 05.05.2026 Вт
2 мин
Прием заявок продлится до конца мая
aimg Ирина Глухова
Фото: Еврокомиссия ищет учредителей для нового Альянса ЕС-Украина в сфере дронов (Getty Images)

Еврокомиссия объявила конкурс на участие в создании нового Альянса дронов ЕС-Украина, который объединит производителей, инноваторов, стартапы и конечных пользователей вооружений.

Как отмечается в заявлении, Альянс будет поддерживать развитие передовых технологий в сфере беспилотников и средств противодействия им на основе "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года" и соответствующего плана действий Еврокомиссии.

В Еврокомиссии пояснили, что инициатива объединит участников из стран ЕС, Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли, а также Украины.

Альянс должен усилить европейские возможности в сфере дронов и средств борьбы с ними.

Создание Альянса стало ответом на неоднократные нарушения воздушного пространства стран ЕС беспилотниками, что продемонстрировало необходимость развития современных систем защиты.

Члены-основатели будут выбраны из числа кандидатов, имеющих опыт работы в области оборонных дронов, из ЕС и Украины. Они сформируют первый состав правления Альянса дронов ЕС-Украина и будут играть ключевую роль в формировании деятельности и приоритетов Альянса.

Ожидается, что Альянс начнет работу уже в ближайшие месяцы. Прием заявок продлится до 25 мая 2026 года.

Дроны в Европе

Как известно, в последнее время Европа столкнулась с волной таинственных беспилотников, которые фиксируют над аэропортами, критической инфраструктурой и военными базами (Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды), что вызывает закрытие воздушного пространства и повышает риски безопасности.

Вероятной причиной считают активизацию российской разведки или диверсий.

Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.

А в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова делиться с Европой опытом защиты от дронов.

Речь идет о формате сотрудничества, который Киев ранее уже предлагал странам Ближнего Востока.

