Єврокомісія роздумує, чи захищати три країни ЄС від позову України через імпорт зерна, - FT

Зазначимо, що три країни ввели односторонні заборони на імпорт українського зерна попри рішення Єврокомісії щодо скасування обмежень.

Спершу Єврокомісія вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти позову України до СОТ.

У письмовому запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині в середу, Комісія заявила, що "відповідно до законодавства ЄС" вона буде "діяти в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів".

Комісія додала: "Наступним негайним кроком буде надання відповіді Україні на ці запити про консультації від імені всіх трьох країн-членів".

Зазначається, що дискусії всередині Комісії щодо того, чи варто захищати три країни, тривали в середу ввечері.

Комісія заявила, що державам-членам "не дозволено вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі" і що вона "оцінює юридично складну ситуацію".

"Ми взаємодіємо із зацікавленими (державами-членами - ред.) і будемо намагатися знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи", - заявили в Комісії.

При цьому ЄС може розпочати власну процедуру, "щоб переконатися, що держави-члени дотримуються своїх зобов'язань за законодавством ЄС і своїх зобов'язань в рамках СОТ".

Заборона імпорту зерна

У травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Після цього Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.