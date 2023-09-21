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Еврокомиссия раздумывает, защищать ли три страны ЕС от иска Украины из-за импорта зерна, - FT

Иллюстративное фото: Еврокомиссия раздумывает, защищать ли три страны ЕС от иска Украины из-за импорта зерна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Еврокомиссия рассматривает вопрос о том, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию в рамках иска, который Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за нарушения тремя странами торговых правил ЕС путем запрета импорта украинского продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отметим, что три страны ввели односторонние запреты на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии по отмене ограничений.

Сначала Еврокомиссия потребовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над тем, чтобы "скоординировать" их юридические возражения против иска Украины в ВТО.

В письменном запросе, направленном Польше, Венгрии и Словакии в среду, Комиссия заявила, что "в соответствии с законодательством ЕС" она будет "действовать в рамках этих процедур ВТО, инициированных против стран-членов".

Комиссия добавила: "Следующим немедленным шагом будет предоставление ответа Украине на эти запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов".

Отмечается, что дискуссии внутри Комиссии по поводу того, стоит ли защищать три страны, шли в среду вечером.

Комиссия заявила, что государствам-членам "не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли" и что она "оценивает юридически сложную ситуацию".

"Мы взаимодействуем с заинтересованными (государствами-членами - ред.) и будем пытаться найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости в дальнейшем рассмотрении этого дела", - заявили в Комиссии.

При этом ЕС может начать собственную процедуру, чтобы убедиться, что государства-члены придерживаются своих обязательств по законодательству ЕС и своих обязательств в рамках ВТО.

Запрет импорта зерна

В мае ЕС разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу ряда украинской агропродукции на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны.

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт, несмотря на решение Еврокомиссии.

После этого Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

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