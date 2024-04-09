Єврокомісія пропонує використати 90% заморожених активів РФ на зброю для України

За його словами, до 300 мільярдів євро активів російського Центрального банку заморожено в усьому світі. З них близько 207 мільярдів євро знаходяться в країнах ЄС.

"Ми також знаємо, що він використав половину ліквідних резервів Фонду національного добробуту. Проте резервні суми, що залишилися, допомагають Кремлю продовжувати війну, попри санкції Заходу", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що у зв'язку з цим Єврокомісія запропонувала використати надзвичайні прибутки від цих заморожених активів російського Центрального банку для підтримки України.

"Безпосередня увага буде зосереджена на фінансуванні військової підтримки - 90% - а решта - на відновлення та реконструкцію України. Ми сподіваємося, що країни-члени незабаром приймуть цю пропозицію, адже Україні потрібні ці гроші зараз", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

За його словами, у країн G7 також тривають дискусії щодо використання російських активів. Вже було прийнято рішення про те, що активи залишаються замороженими до тих пір, поки РФ не виплатить Україні репарації.