Еврокомиссия предлагает использовать 90% замороженных активов РФ на оружие для Украины

Европейская комиссия предлагает использовать 90% замороженных активов Центрального банка России для военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.
По его словам, до 300 миллиардов евро активов российского Центрального банка заморожено по всему миру. Из них около 207 миллиардов евро находятся в странах ЕС.
"Мы также знаем, что он использовал половину ликвидных резервов Фонда национального благосостояния. Однако оставшиеся резервные суммы помогают Кремлю продолжать войну, несмотря на санкции Запада", - отметил Домбровскис.
Он добавил, что в связи с этим Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные доходы от этих замороженных активов российского Центрального банка для поддержки Украины.
"Непосредственное внимание будет сосредоточено на финансировании военной поддержки - 90% - а остальное - на восстановление и реконструкцию Украины. Мы надеемся, что страны-члены в скором времени примут это предложение, ведь Украине нужны эти деньги сейчас", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.
По его словам, у стран G7 также продолжаются дискуссии относительно использования российских активов. Уже было принято решение о том, что активы остаются замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит Украине репарации.
Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.
В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.
Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.
Лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.
Заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала о том, сколько замороженных российских денег может получить Украина и почему процесс идет медленно. Читайте об этом - по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.