Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в зону роумінга ЄС з 2026 року

Роумінг для українців у ЄС

У лютому 2023-го Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вже у квітні Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Очікувалось, що країни ЄС нададуть Україні доступ до своєї зони роумінгу до завершення весни.

На початку червня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій.

Вже 6 червня Київ передав Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.

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