Єврокомісія почала розслідування щодо Microsoft: в чому причина

Європейська комісія почала розслідування стосовно американської корпорації Microsoft. Корпорацію підозрюють в порушенні європейських правил конкуренції через об'єднання двох популярних продуктів - Office 365 і Microsoft 365.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію .

Як зазначають в Єврокомісії, розслідування стосується, зокрема продукту Teams, який входить до цих об'єднаних пакетів. Ця програма дозволяє хмарно спілкуватися та співпрацювати, наприклад обмінюватися повідомленнями та файлами, зідзвонюватися, проводити відеозустрічі.

У липні 2020 року компанія Slack Technologies, Inc. подала скаргу проти Microsoft, стверджуючи, що Microsoft незаконно прив’язала Teams до своїх домінуючих програмних пакетів.

В Єврокомісії стурбовані, що Microsoft може зловживати своїми позиціями на ринку програмного забезпечення, обмежуючи конкуренцію в Європейській економічній зоні щодо продуктів для зв’язку та співпраці. Зокрема, корпорація може надати Teams перевагу в розповсюдженні, не даючи клієнтам вибирати, включати чи ні доступ до цього продукту, коли вони підписуються на об'єднані пакети Office 365 і Microsoft 365.

Наразі Єврокомісія встановлює, чи дійсно дії Microsoft порушують правила конкуренції ЄС. Комісія вирішила провести поглиблене розслідування, але водночас зазначила, що його результатів може не бути.

Скандали з Microsoft

Для такої великої корпорації як Microsoft потрапляння в різні скандали є звичною справою. Так, на початку червня Microsoft оштрафували в США на 20 млн доларів через незаконний збір особистої інформації про дітей.

До цього американська влада виписувала Microsoft понад 3 млн доларів штрафу за те, що корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Також Microsoft загрожував штраф через придбання Activision Blizzard. Компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів доларів.

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