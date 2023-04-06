Microsoft виплатить штраф за використання її продукції в Криму в обхід санкцій США

Корпорація Microsoft погодилася виплатити майже 3 млн доларів у зв'язку з порушенням санкцій, зокрема проти Росії. Вона допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.

"США наклали загалом 3,3 мільйона доларів на цивільно-правові санкції проти Microsoft Corporation за передбачувані та явні порушення законів про експортний контроль та санкції", - йдеться у повідомленні.

Сім разів у період з 28 грудня 2016 року по 22 грудня 2017 року співробітники Microsoft в Росії залучали іншу дочірню компанію Microsoft до укладання або продажу ліцензійних угод на програмне забезпечення, які дозволяли передачу або доступ до програмного забезпечення ФАУ "Головдержекспертиза Росії" та акціонерному товариству "Об'єднана суднобудівна корпорація".

ФАУ "Головдержекспертиза Росії" - російська федеральна установа, яка займається будівельними проектами, у тому числі Керченським мостом, який був побудований для сполучення Криму з Росією після її вторгнення у 2014 році. "Об'єднана суднобудівна корпорація" відповідає за розробку та будівництво бойових кораблів ВМФ Росії.

"Американські компанії нестимуть відповідальність за діяльність своїх зарубіжних дочірніх компаній", - сказав помічник держсекретаря з контролю за експортом Метью С. Аксельрод.