Еврокомиссия начала расследование в отношении Microsoft: в чем причина

Европейская комиссия начала расследование в отношении американской корпорации Microsoft. Корпорацию подозревают в нарушении европейских правил конкуренции из-за объединения двух популярных программных пакетов - Office 365 и Microsoft 365.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию .

Как отмечают в Еврокомиссии, расследование касается, в частности, продукта Teams, который входит в эти объединенные пакеты. Это приложение позволяет облачно общаться и сотрудничать, например обмениваться сообщениями и файлами, созваниваться, проводить видеовстречи.

В июле 2020 года компания Slack Technologies, Inc. подала жалобу против Microsoft, утверждая, что Microsoft незаконно привязала Teams к своим доминирующим программным пакетам.

В Еврокомиссии обеспокоены тем, что Microsoft может злоупотреблять своими позициями на рынке программного обеспечения, ограничивая конкуренцию в Европейской экономической зоне касательно продуктов для связи и сотрудничества. В частности, корпорация может предпочесть Teams в распространении, не давая клиентам выбирать, включать или нет доступ к этому продукту, когда они подписываются на объединенные пакеты Office 365 и Microsoft 365.

В настоящее время Еврокомиссия устанавливает, действительно ли действия Microsoft нарушают правила конкуренции ЕС. Комиссия решила провести углубленное расследование, но отметила, что его результатов может не быть.

Скандалы с Microsoft

Для такой крупной корпорации как Microsoft попадание в разные скандалы является обычным делом. Так, в начале июня Microsoft оштрафовали в США на 20 млн долларов из-за незаконного сбора личной информации о детях.

До этого американские власти выписывали Microsoft более 3 млн долларов штрафа за то, что корпорация допустила использование ее продукции в оккупированном Крыму.

Также Microsoft угрожал штраф из-за приобретения Activision Blizzard. Компания могла заплатить штраф в размере десятков миллионов долларов.

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