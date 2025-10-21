Єврокомісія найближчими тижнями представить план "репараційного кредиту" для України

"Україні необхідна додаткова підтримка, щоб забезпечити стійкість оборонних зусиль. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити справедливий розподіл навантаження між міжнародними партнерами", - заявив він.

Він також наголосив на повній відповідності міжнародному праву ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Репараційний кредит мобілізує значні нові кошти для України та стане чітким сигналом Росії, що її агресія не принесе успіху. Україна повертатиме цей кредит лише тоді, коли Росія виплатить компенсації за завдані збитки", - зазначив єврокомісар.

Домбровскіс нагадав про механізм розблокування відсотків з коштів РФ у розмірі 45 мільярдів євро у 2024 році.

"Ці кредити G7 виплачуються і будуть виплачуватися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. Реалізація існуючих кредитів в євро просувається добре: 25,3 мільярда євро вже виплачено партнерами G7 і ЄС", - заявив він.

Єврокомісар наголосив, що країна-агресорка вже починає платити за руйнування, які вона спричинила в Україні.