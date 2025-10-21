Еврокомиссия в ближайшие недели представит план "репарационного кредита" для Украины

План "репарационного кредита" для Украины может быть представлен уже в ближайшие недели. Это произойдет, если лидеры европейских стран придут к согласию по нему на заседании Европейского Совета 23-24 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комиссара ЕС по вопросам экономики и производительности Валдиса Домбровскиса в Европарламенте.
"Украине необходима дополнительная поддержка, чтобы обеспечить устойчивость оборонных усилий. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение нагрузки между международными партнерами", - заявил он.
Он также отметил полное соответствие международному праву инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Репарационный кредит мобилизует значительные новые средства для Украины и станет четким сигналом России, что ее агрессия не принесет успеха. Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит компенсации за нанесенный ущерб", - отметил еврокомиссар.
Домбровскис напомнил о механизме разблокирования процентов по средствам РФ в размере 45 миллиардов евро в 2024 году.
"Эти кредиты G7 выплачиваются и будут выплачиваться за счет доходов, полученных от замороженных активов России. Реализация существующих кредитов в евро продвигается хорошо: 25,3 миллиарда евро уже выплачено партнерами G7 и ЕС", - заявил он.
Еврокомиссар подчеркнул, что страна-агрессор уже начинает платить за разрушения, которые она вызвала в Украине.
Напомним, Евросоюз может предоставить Украине "репарационный кредит" размером до 130 миллиардов евро. Киев будет возвращать средства только тогда, когда РФ полностью выплатит репарации за вторжение. Коллективный риск возлагается на страны G7 и ЕС.
Основная часть замороженных активов страны-агрессора находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Основой для кредита могут стать 175 миллиардов, которые достигли срока погашения и стали наличными. Из этой суммы вычтут 45 миллиардов евро кредита G7, который в 2024 году согласовали для Украины.
О решении о возможном предоставлении Украине "репарационного кредита" стало известно 23 сентября.