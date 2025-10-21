Еврокомиссия в ближайшие недели представит план "репарационного кредита" для Украины

"Украине необходима дополнительная поддержка, чтобы обеспечить устойчивость оборонных усилий. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение нагрузки между международными партнерами", - заявил он.

Он также отметил полное соответствие международному праву инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Репарационный кредит мобилизует значительные новые средства для Украины и станет четким сигналом России, что ее агрессия не принесет успеха. Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит компенсации за нанесенный ущерб", - отметил еврокомиссар.

Домбровскис напомнил о механизме разблокирования процентов по средствам РФ в размере 45 миллиардов евро в 2024 году.

"Эти кредиты G7 выплачиваются и будут выплачиваться за счет доходов, полученных от замороженных активов России. Реализация существующих кредитов в евро продвигается хорошо: 25,3 миллиарда евро уже выплачено партнерами G7 и ЕС", - заявил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что страна-агрессор уже начинает платить за разрушения, которые она вызвала в Украине.