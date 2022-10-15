Єврокомісія надасть конкретний план щодо фінансової допомоги Україні: подробиці
Єврокомісія представить конкретний план щодо фінансової допомоги Україні вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
"Таким чином, потреби України у фінансуванні також зростають. Нам слід розглянути більш стратегічний план фінансування для забезпечення економічної стабільності України. Члени G7 допомагають підтримувати Україну, тепер мають активізуватися й інші", - заявив Домбровскіс.
За його словами, дуже важливо, що західний демократичний світ продовжує бути єдиним і надавати всю необхідну підтримку Україні, а також тиск на агресора-Росію санкціями. Віцепрезидент Єврокомісії додав, що його зустрічі у Вашингтоні з представниками різних країн, а також міжнародними та європейськими фінансовими інститутами підтверджують готовність тримати цей курс.
"Зараз ми працюємо в ЄС, щоб забезпечити стабільне та передбачуване фінансування ЄС Україні протягом наступного року, а потім також перехід до справи післявоєнного відновлення", - додав Домбровскіс.
Нагадаємо, що США вимагають від європейських колег збільшити фінансову допомогу Україні.
Також стало відомо, що Україні необхідно отримати від країн-союзників та міжнародних організацій понад 55 мільярдів доларів у 2023 році.
США нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Фінансова допомога буде направлена на ремонт, а також технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ.
Також ЄС надав Україні більш ніж півмільярда євро на відновлення енергетичної інфраструктури
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