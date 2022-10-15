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Еврокомиссия предоставит конкретный план финансовой помощи Украине: подробности

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Суббота 15 октября 2022 21:50
Еврокомиссия предоставит конкретный план финансовой помощи Украине: подробности Фото: Еврокомиссия предоставит конкретный план финансовой помощи Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Еврокомиссия представит конкретный план финансовой помощи Украине уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Таким образом, потребности Украины в финансировании также растут. Нам следует рассмотреть более стратегический план финансирования для обеспечения экономической стабильности Украины. Члены G7 помогают поддерживать Украину, теперь должны активизироваться и другие", - заявил Домбровскис.

По его словам, очень важно, что западный демократический мир продолжает быть единым и оказывать всю необходимую поддержку Украине, а также давление на агрессора-Россию санкциями. Вице-президент Еврокомиссии добавил, что его встречи в Вашингтоне с представителями разных стран, а также международными и европейскими финансовыми институтами подтверждают готовность держать этот курс.

"Сейчас мы работаем в ЕС, чтобы обеспечить стабильное и предполагаемое финансирование ЕС Украине в течение следующего года, а затем переход к делу послевоенного восстановления", - добавил Домбровскис.

Напомним, что США потребовали от европейских коллег увеличить финансовую помощь Украине.

Также стало известно, что Украине необходимо получить от стран-союзников и международных организаций более 55 миллиардов долларов в 2023 году.

США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме . Финансовая помощь будет направлена на ремонт, а также техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ.

Также ЕС предоставил Украине более полумиллиарда евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

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