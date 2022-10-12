Шмигаль розповів, скільки грошей знадобиться Україні від партнерів у 2023 році
Україні необхідно отримати від країн-союзників та міжнародних організацій понад 55 мільярдів доларів у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час міжнародного круглого столу, організованого в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку.
"2023 рік буде таким же надзвичайно складним для нас з погляду стабільності нашої економіки та фінансів. Україна продовжить розраховувати на потужну фінансову допомогу від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій. Йдеться про суму понад 55 мільярдів доларів на 2023 рік", - заявив прем'єр.
За його словами, 17 мільярдів доларів з вищеназваної суми планується направити на реконструкційні проекти.
При цьому прем'єр нагадав, що дефіцит держбюджету становить 3,5 мільярда доларів на місяць.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна обговорює з МВФ можливість створення нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році.
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