Шмигаль розповів, скільки грошей знадобиться Україні від партнерів у 2023 році

Україні необхідно отримати від країн-союзників та міжнародних організацій понад 55 мільярдів доларів у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час міжнародного круглого столу , організованого в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку.

"2023 рік буде таким же надзвичайно складним для нас з погляду стабільності нашої економіки та фінансів. Україна продовжить розраховувати на потужну фінансову допомогу від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій. Йдеться про суму понад 55 мільярдів доларів на 2023 рік", - заявив прем'єр.

За його словами, 17 мільярдів доларів з вищеназваної суми планується направити на реконструкційні проекти.

При цьому прем'єр нагадав, що дефіцит держбюджету становить 3,5 мільярда доларів на місяць.