Єврокомісія хоче продовжити заборону на імпорт українського зерна до ЄС до вересня

Телус повідомив, що отримав від Єврокомісії проєкт постанови про продовження заборони на імпорт українського продовольства до 15 вересня.

"Ми отримали від ЄС проєкт нової постанови про заборону імпорту 4 продуктів до 5 країн. Дата набрання чинності, передбачена проектом, - 15 вересня цього року. Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності із завтрашнього дня", - написав він.

Водночас PAP повідомляє, що постанова вже набула чинності та замінила односторонні рішення про заборону імпорту, введені Польщею, Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

При цьому пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшник можуть перевозити транзитом через території п'яти країн.

Обмеження ЄС для українського зерна

Євросоюз 2 травня ввів обмеження на імпорт українського продовольства - а саме пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, щоб зняти надмірну пропозицію зерна у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Єврокомісія також виділила 100 млн євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

Нагадаємо, що раніше ЄС лібералізував весь імпорт із України, щоб допомогти Києву у часи повномасштабної війни з Росією. П'ять країн стали транзитними для українського зерна, яке не можна було експортувати через чорноморські порти через війну.

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