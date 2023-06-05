Еврокомиссия хочет продлить запрет на импорт украинского зерна в ЕС до сентября

Телус сообщил, что получил от Еврокомиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского продовольствия до 15 сентября.

"Мы получили от ЕС проект нового постановления о запрете импорта 4 продуктов в 5 стран. Дата вступления в силу, предусмотренная проектом, - 15 сентября этого года. Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу с завтрашнего дня", - написал он.

В то же время, PAP сообщает, что постановление уже вступило в силу и заменило односторонние решения о запрете импорта, введенные Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией.

При этом пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник могут перевозить транзитом через территории пяти стран.

Ограничение ЕС для украинского зерна

Евросоюз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия - а именно пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Еврокомиссия также выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Напомним, что ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины, чтобы помочь Киеву во время полномасштабной войны с Россией. Пять стран стали транзитными для украинского зерна, которое нельзя было экспортировать через черноморские порты из-за войны.

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